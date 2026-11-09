Москва9 нояВести.Президент США Дональд Трамп сомневается, что ему могут в очередной раз объявить импичмент после победы демократов на промежуточных выборах в Конгресс.
Об этом сам американский лидер сообщил каналу CBS.
Не могу себе этого представить. Знаете, они уже это делали. Слушайте, а что я такого сделал?сказал Трамп
Ранее Трамп уже упоминал, что не боится возможного отстранения от должности. Тогда он подчеркнул, что такие меры в первую очередь ударят по Демократической партии и, ко всему прочему, будут просто безосновательными.
На промежуточных выборах 3 ноября американцы избирали всех 435 членов палаты представителей и 35 сенаторов. Телеканал CNN прогнозирует, что демократы получат большинство в палате представителей. Глава Белого дома публично поздравил членов партии с победой и заявил, что республиканцы могли бы добиться значительно лучших результатов, если бы он участвовал в выборах.