Трамп в очередной раз заявил, что не боится возможного импичмента

“А что я сделал?”: Трамп о том, почему не боится возможного импичмента Трамп в очередной раз заявил, что не боится возможного импичмента

Москва9 ноя Вести.Президент США Дональд Трамп сомневается, что ему могут в очередной раз объявить импичмент после победы демократов на промежуточных выборах в Конгресс.

Об этом сам американский лидер сообщил каналу CBS.

Не могу себе этого представить. Знаете, они уже это делали. Слушайте, а что я такого сделал? сказал Трамп

Ранее Трамп уже упоминал, что не боится возможного отстранения от должности. Тогда он подчеркнул, что такие меры в первую очередь ударят по Демократической партии и, ко всему прочему, будут просто безосновательными.

На промежуточных выборах 3 ноября американцы избирали всех 435 членов палаты представителей и 35 сенаторов. Телеканал CNN прогнозирует, что демократы получат большинство в палате представителей. Глава Белого дома публично поздравил членов партии с победой и заявил, что республиканцы могли бы добиться значительно лучших результатов, если бы он участвовал в выборах.