Вице-президент США в шутку заявил о "сокрушительном поражении" на прошлой неделе

Вэнс пошутил, что потерпел "сокрушительное поражение" на прошлой неделе Вице-президент США в шутку заявил о "сокрушительном поражении" на прошлой неделе

Москва10 ноя Вести.Вице-президент США Джей Ди Вэнс пошутил о "сокрушительном поражении" на прошлой неделе.

По его словам, которые приводит издание The Hill, сейчас происходит много внутренних конфликтов и вопросов о кадровых перестановках.

Хотел бы поговорить о сокрушительном поражении на прошлой неделе. Многие несправедливо критикуют лидера команды, хотя два года назад он привел нас к большой победе сказал Вэнс

Позже Вэнс пояснил, что речь идет о домашнем поражении команды Университета штата Огайо по американскому футболу от команды Oregon Ducks. Несмотря на это, начало выступления напоминало обсуждение неудачи Республиканской партии на промежуточных выборах в Конгресс несколькими днями ранее.

3 ноября в США прошли промежуточные выборы. По их итогам демократы получат большинство в Палате представителей и Сенате. Конгресс нового, 120-го созыва, приступит к работе 3 января 2027 года.