Москва6 ноя Вести.Разгром республиканцев на выборах 2026 года легко было предположить, и надежда на чудо команды Трампа не оправдалась. Республиканцы потеряли большинство в Сенате и в Палате представителей. Большинство аналитиков едино во мнении: главная причина поражения – война в Иране.

"Причина, по которой мы проиграли, - это война. Сам президент (Трамп) сказал об этом вчера вечером. Если вы хотите доказывать, что это того стоило, что потеря Сената на следующие 6 лет была оправданной, - доказывайте. Доказывайте, что это была цена, которую стоило заплатить", - прокомментировал поражение вице-президент Вэнс. Он указывает, что американцы, традиционно голосовавшие за республиканцев, проголосовали за демократов.

Однако мало кто говорит о том, что важнейшей причиной поражения была катастрофическая непоследовательность Трампа. Он не довел до конца ни одну из своих инициатив. Иранская авантюра является вершиной такой непоследовательности – обещал закончить войну на Украине, а вместо этого начал войну в Иране

Американский президент пытался все сделать одновременно, поэтому он позволил Рубио и Вэнсу говорить разные вещи и вести взаимоисключающую политику. Это позволило "ястребам" на коллективном Западе игнорировать миротворчество Вэнса и сотрудничать с Рубио, что в результате втянуло США в иранскую авантюру. Но дело ведь не только в Иране, до этого была авантюра в Венесуэле, готовились авантюры на Кубе и Мексике, не говоря уже о территориальных претензиях на Канаду и Гренландию. Получается, что если бы авантюра в Иране удалась, то США начали бы вторжение в другие страны, что никак не вяжется с образом миротворца, который помог Трампу победить на президентских выборах 2024 года.

Теперь у демократов есть достаточно сил, чтобы связать Трампу руки, дабы он не развязал новую войну, но больше ничего они пока не получили. "Не исключено и то, что США настолько погрузятся в политическую войну в Вашингтоне, что ни у Трампа, ни у демократов не останется времени ни на что другое, включая внешнюю политику", - пишет Politico.

И у президента США есть три стратегии поведения.

Первая стратегия - продолжать мировую эскалацию в надежде на победу в Иране или где-нибудь еще. Именно туда его и будут толкать "ястребы". "Имена "отцов" поражения хорошо известны - это ястребы-республиканцы (в первую очередь - Рубио, Рэтклифф и покойный сенатор Грэм), втянувшие Америку в войну с Ираном, которая не привела к смене режима в Тегеране, но зато создала постоянный очаг напряжения на Ближнем Востоке, из-за чего цены на нефть ушли в космос, а вслед за ними - и цены на топливо в самих США. Что и добило рейтинг республиканцев", - пишет "Страна". "Ястребам" плевать на падение рейтинга Трампа, поскольку они себя с ним не ассоциируют.

В этом случае Трамп станет удобной мишенью для демократов, чего, скорее всего, ястребы-республиканцы и добиваются. "Мы закончим войну. Некоторые республиканцы присоединились к нам. Американский народ понятия не имеет, за что, черт возьми, мы воюем в Иране", - заявил лидер демократов в Сенате США Шумер.

В конечном итоге от Трампа отвернутся его европейские союзники. "Трамп обещал своим избирателям не проводить интервенционистскую внешнюю политику. Теперь это нарушенное обещание обернулось против республиканцев", - открестилась от войны в Иране сопредседатель "Альтернативы для Германии" Алис Вайдель в интервью Bild.

То есть эскалация - это путь к бесславному политическому концу, который начали определенное крыло команды Трампа, используя власть, которую они, не будь миротворцев в рядах республиканцев, никогда бы не получили

Вторая стратегия - резко изменить политику и поддержать миротворцев, в первую очередь Вэнса, которого "ястребы" своей бешеной активностью задвинули на задний план. Но у Вэнса нет волшебной палочки, чтобы закончить войну в Иране. США значительно проще закончить войну на Украине, и тут риторика Трампа и Вэнса совпадает. Зеленский обнаглел окончательно, поэтому пора уже показать, что с Вашингтоном так разговаривать нельзя. "Роль Соединенных Штатов в мире может стать еще меньше. Поэтому роль Европы в мире должна стать еще больше", - издевается над американцами кровавый клоун на заседании Берлинской конференции по безопасности.

Зеленский не скрывает своей дикой радости по поводу поражения республиканцев, в чем он принял самое активное участие. Только его примитивный расчет не сработает, ведь президент США остался прежним. "Переход власти в Конгрессе к демократам едва ли принесет Европе немедленное облегчение. Даже столкнувшись с ограничениями внутри страны, Трамп по-прежнему сможет сосредоточиться на внешней политике и торговле - в этих областях полномочия американской исполнительной власти сравнительно слабо ограничены Конгрессом. А значит, риск новых разногласий и еще более жестких требований к Европе лишь возрастет", - пишет издание Politico накануне выборов.

Трамп сделал много для сближения США и России, но не довел ситуацию до логического конца. Речь идет вовсе не об уступках Москве, а о создании новых международных экономических отношений, выгодных, в первую очередь, США. Европа старые экономические отношения сломала, а новые построить оказалась не в состоянии

Зеленский и многие европейские подсвинки, желающие войны, сосредоточились на противостоянии с Россией, а игра идет намного шире: меняется мировая конфигурация, и мировые державы хотят занять самое удобное положение и извлечь из него максимальную выгоду. Европа завязла в украинской войне и стремительно теряет как политические, так и экономические позиции.

"Банки за пределами западного мира, особенно китайские и индийские, активно проводят операции, чтобы заручиться доступом к российским энергоносителям - нефти и дизелю, которые торгуются со значительными скидками. Многие банки, участвующие в обслуживании этих торговых потоков, находятся в странах с формирующимися рынками… И если в США и странах с формирующимися рынками смена рыночных ожиданий сопровождается всплеском инвестиционной активности, то в европейских финансовых центрах ситуация остается в глубокой заморозке. Европейский союз и Великобритания не только сохранили в силе строгие ограничения, но и в ряде случаев даже расширили их, не позволяя европейским инвестиционным банкам участвовать в соответствующих операциях", - пишет Forbes.

Издание советует предпринимателям использовать возможности от резкой смены санкционной политики США, поскольку европейские банкиры, торговцы и инвесторы связаны политикой по рукам и ногам. "Резкая приостановка санкций немедленно и напрямую отразилась на целом ряде отраслей - от энергетики, нефтепереработки, морских перевозок и логистики до ВПК, авиакосмического сектора, банковского дела и финансовых услуг", - отмечает Forbes.

Таким образом, подобная стратегия принесет США деньги, много денег, но для этого нужно быть последовательным, и для ее реализации необходимо снесение киевского режима, поскольку это огромная черная дыра по исчезновению мировых финансов и ресурсов; Зеленский умеет только деньги выпрашивать и красть их. Конец киевского режима неизбежно повлечет за собой изменение европейской политики и, вообще, изменит конфигурацию мировой политики и экономики, что уже, кстати, и происходит

Существует и третья стратегия, которая представляется наиболее вероятной: Трамп будет проводить две вышеизложенные стратегии одновременно, чем он, собственно, до этого и занимался. В этом случае Трамп не накажет "ястребов" за поражение республиканцев, тем самым не даст миротворцам и бизнесменам действовать в полную силу. Никто не будет препятствовать тому, чтобы миротворцы собирались, наносили международные визиты, строили планы и подавали надежды. Но эти планы в любой момент могут заблокировать "ястребы", они всегда получат поддержку из-за рубежа. Формула "Ни мира, ни войны" всегда позволяет руководству на короткое время сохранить лицо, но не страну.

Выборы 2026 года - это не победа демократов, а поражение Трампа. У демократов нет лидера, это очень разнородная политическая среда, неспособная на политическую консолидацию и выработку единой политики. Сегодня главный противник Трампа - сам Трамп. У президента США еще есть время и возможности оседлать ситуацию, но это ему будет сложнее сделать, чем в начале 2025 года

Виктор Медведчук, Председатель Совета Международного Движения "Другая Украина"