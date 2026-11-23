Новак провел совещание по ситуации на топливном рынке Новак обсудил на совещании ситуацию на рынке топлива

Москва23 ноя Вести.Зампред правительства России Александр Новак провел в понедельник совещание по ситуации на рынке топлива в стране, отметив, что властям и всем участникам рынка нужно работать на опережение, сообщили в пресс-службе кабмина.

Новак провёл совещание по ситуации на рынке топлива с участием представителей Минэнерго, ФАС, ФНС, Госдумы, Совета Федерации, региональных властей, отраслевых компаний говорится в сообщении

В ходе совещания о мерах по удовлетворению внутреннего спроса на топливо отчитались вертикально интегрированные нефтяные компании, ФАС сообщила о борьбе с нарушениями антимонопольного законодательства на рынке нефтепродуктов.

Власти регионов на совещании рассказали о загруженности на АЗС, динамике цен на топливо и запасах нефтепродуктов.

Для балансировки топливоснабжения в регионах необходимо проанализировать товарные потоки и логистические цепочки, чтобы своевременно выявлять возможные ограничения в поставках и устранять их. Такая работа должна вестись на опережение федеральными и региональными властями совместно со всеми участниками рынка приводятся в сообщении слова Новака

Ранее Новак назвал приоритетом быстрое восстановление мощностей НПЗ в России.