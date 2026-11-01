Kyiv Independent: Киев не отдавал приказа о паузе в ударах по российским НПЗ

Украинские чиновники: атаки на НПЗ не останавливались по призыву США Kyiv Independent: Киев не отдавал приказа о паузе в ударах по российским НПЗ

Москва1 ноя Вести.Попытки Украины атаковать российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) не прекращались по призыву США, сообщили украинские официальные лица изданию Kyiv Independent.

По словам собеседников издания, спецпосланник президента США Джаред Кушнер действительно предлагал остановить атаки, однако Киев на это не согласился.

[Зять президента США Дональда Трампа] Джаред [Кушнер] предложил не наносить удары по нефтеперерабатывающим заводам в течение 30 дней. <...> [Но] никто не отдавал такого приказа заявил высокопоставленный украинский чиновник

Другой украинский чиновник отметил, что Украина продолжает свои попытки атаковать НПЗ в РФ, однако не собирается публично брать на себя ответственность за удары, чтобы избежать гнева президента США Дональда Трампа.

Один из американских чиновников сообщил, что в Вашингтоне отреагировали на украинские атаки "пожатием плеч". Другой источник, близкий к администрации США, подчеркнул, что большая часть американской риторики по поводу приостановки ударов была направлена на внутреннюю аудиторию.

27 октября газета Le Monde написала, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф во время октябрьских переговоров во Флориде потребовал от главы офиса президента Украины Кирилла Буданова (внесен в список террористов и экстремистов) остановить удары по российским НПЗ. После этого газета Wall Street Journal написала, что Украина приостановила свои попытки наносить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам из-за давления со стороны США, затем стало известно о возобновлении украинских атак.

Ранее в Кремле ответили, повлияют ли удары Украины по российским НПЗ на переговоры.