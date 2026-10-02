Следком обвинил высокопоставленных военных Украины в атаках на суда Ирана и РФ СК РФ: глава ГУР МО Украины и командующий силами БПЛА причастны к терактам

Москва2 окт Вести.Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Олег Иващенко и командующий силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди причастны к нападениям на иранское судно "Ана" и российское "Навис-1". Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

Расследуя обстоятельства терактов на территории России, следователи установили причастность начальника главного управления разведки министерства обороны Украины Олега Иващенко и командующего силами беспилотных систем вооруженных сил Украины Роберта Бровди к ряду таких преступлений. сообщили в пресс-службе

Уточняется, что речь идет об ударе БПЛА по пляжу в селе Архипо-Осиповка, массированной атаке города Нижнекамска, а также ударам по иранскому судну "Ана" и российскому "Навис-1", следовавшим по Волго-Каспийскому судоходному каналу.

В пресс-службе также сообщили, что глава Следственного комитета Александр Бастрыкин провел в Луганске совещание штаба, который занимается расследованием преступлений украинских вооруженных формирований против мирных граждан и российских военнослужащих.

По данным ведомства, жертвами этих терактов стал 21 человек, среди них были дети. Обоим фигурантам обвинение предъявлено заочно, их объявили в международный розыск.