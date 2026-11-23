Мендель осудила атаку БПЛА на российский сухогруз в Финском заливе Мендель раскритиковала атаку беспилотника на российский сухогруз в Финском залив

Москва23 ноя Вести.Бывшая пресс-секретарь главы киевского режима Владимира Зеленского Юлия Мендель в соцсети Х осудила атаку дрона на российский сухогруз в Финском заливе.

Чем дольше продолжается эта война, тем выше риски для стран, которые не вовлечены в нее напрямую. Удар по грузовому судну в Балтийском море вынуждает Финляндию и ее соседей ограничивать воздушное и морское движение и рассматривать свои собственные воды как потенциальную зону конфронтации написала Мендель

Ранее сообщалось, что экипаж российского сухогруза Sparta II, который утром 21 ноября был атакован беспилотниками в нейтральных водах Финского залива, эвакуировали на проходившее рядом торговое судно.

Позже военный корреспондент информационной службы "Вести" Евгений Поддубный отметил, что удар украинских беспилотников по российскому судну был бы невозможен без разведывательной инфраструктуры стран НАТО.

Украинские СМИ при этом указывают, что атака дронов на российский сухогруз в Финском заливе могла быть направлена на срыв переговоров между Россией и Евросоюзом.