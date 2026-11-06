Политолог отметил попытки ВСУ нарастить возможности по выпуску дронов и ракет Эксперт Клинцевич: ВСУ пытаются нарастить возможности по выпуску дронов

Москва6 ноя Вести.Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются нарастить возможности для производства турбовинтовых ударных дронов и различных ракетных технологий. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич.

При этом Европа старается оказывать помощь в развитии данных военных программ, подчеркнул эксперт.

Противник сейчас, к сожалению, пытается нарастить возможности турбовинтовых ударных дронов и различных ракетных технологий. Это не только так называемая "Фламинго", они пытаются выйти на ракеты Fire Point, которые будут лететь далеко. Пока мы эту программу откатываем, пока европейская бюрократия не дает быстро в Нидерландах построить завод по производству ракетного топлива – это пока сдерживает возможности применения этих систем рассказал политолог

Также он отметил, что ВС РФ выстроили эффективную систему обороны от дальнобойных ударов противника.

Дальнобойные удары – здесь, конечно, мы доминируем. Противник тоже пытается не отставать, он наращивает количество ударных средств, но мы сейчас, как мне кажется, уже нащупали и выстроили систему нашей обороны, мобильные огневые группы различные, Росгвардия привлечена и так далее указал Клинцевич

Ранее сообщалось, что средства противовоздушной обороны РФ за неделю уничтожили 5315 украинских дронов, а также удалось ликвидировали четыре крылатые ракеты "Фламинго".