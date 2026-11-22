Аналитик Аскерханов: ни у кого нет денег на Третью мировую войну Аналитик Аскерханов: большой войны быть не может

Москва22 ноя Вести.Большой войны в привычном смысле не будет, поскольку ни у одной страны мира нет на это средств. Сторонники вооруженного конфликта могут прибегнуть к иной стратегии. Один из приемов связан с тем, чтобы "входить в ситуацию устраиваемого хаоса". Об этом заявил ИС "Вести" специалист теории управления, политико-экономический аналитик Кямиль Аскерханов.

Первое проявление подобной тактики – диверсия на Балтике, указал он.

Большой войны быть не может. На на нее нет денег ни у кого… В принципе, уже давно было понятно, что что-то на Балтике должно, как говорится, загореться. Обратите внимание, это началось после [саммита] в Шэньчжэне, где условно было сказано, что Европа должна тоже сесть за стол переговоров и договариваться напрямую с Москвой. А если Европа сядет за стол переговоров договариваться по Украине, значит, она откровенно подпишется, что является участником этого конфликта. Так как война проигрывается – очевидно, что Украина проигрывает эту войну – никто не захочет участвовать в переговорах заранее, зная, что ты – в проигравшей стороне. Они (европейцы - прим ред.) всячески будут затягивать, делать так, чтобы не состоялись никакие переговоры обратил внимание Аскерханов

Европейцы были в ужасе от мысли, что встреча "тройки" состоится, подчеркнул экс-депутат Верховной рады Украины Спиридон Килинкаров.

Совместное появление и рукопожатие лидеров РФ, КНР и США Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа служат подтверждением того, что "сформировалась мировая тройка", также отметил экс-нардеп.