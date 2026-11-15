Москва15 ноя Вести.Все государства "связаны друг с другом", поэтому современному триумвирату выгоднее договариваться, разделять мир на "сферы ответственности", отбиваться от финансового капитализма, который "вечно конкурирует с промышленным, высасывает все соки из материнской страны". Об этом заявил в интервью ИС "Вести" специалист теории управления, политико-экономический аналитик Кямиль Аскерханов.

Вся система финансовая всегда конечна. Они всегда присматривают условно себе новый центр, развивают его технологически и промышленно, а потом на него насаживается финансовая система - и продолжение этих циклов просто на другой площадке. Скажем, как паразит себя ведет. Условно, сейчас ситуация такая, что все прекрасно уже знают эту модель и хотят ей противостоять. Какие тут складываются условия? Значит, Соединенные Штаты как государство хочет сохраниться, не рухнуть в хлам. …. Для Китая очень важно сохранить хоть какую-то стабильность, условно, мировой торговли, хоть где-то продолжать торговать. … Россия … в последнее время выступала за суверенитет. … Так или иначе, мы все связаны на этой планете друг с другом. Те времена прошли, где жили обособленные люди. Вот в рамках борьбы, условно, вот с этим наднациональным паразитом, вот эта тройка [РФ, США и КНР] и объединяется. То есть не быть чьей-то, как говорится, едой, а заниматься своим делом. Соответственно, и разделение своих сфер ответственности - это нормальное явление сказал Аскерханов

Экономика современного Китая полностью держится на экспорте, его большая часть направляется в США и европейские страны. Вследствие экономических и политических сложностей, с которыми сталкиваются эти страны, спрос на китайскую продукцию снизился. Китаю удастся избежать экономического кризиса, если между собой договорится триумвират, подчеркнул он.