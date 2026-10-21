Москва21 окт Вести.Арктика превращается в хаб, где пересекутся стратегические, экономические и военные интересы трех держав: России, Китая и США. Такое мнение в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" выразил китаевед, публицист Николай Вавилов.

Арктика в скором времени свяжет интересы России, Китая и США, перекроив тем самым глобальную логистическую карту.

Именно Арктика, по мере таяния, становится именно тем связующим все три державы регионом..., и Россию, и Китай, и Соединенные Штаты. Если мы посмотрим на карту мира, то путь из Китая, из Шанхая через Тихий океан в порт Лос-Анджелеса — это очень долгий путь. То есть действительно перестраивается карта мира на наших глазах. И Арктика, половина которой принадлежит России, это действительно мощное связующее "Средиземное море" мира, которое после своего таяния таковым станет. Пока не хватает ледоколов, но лиха беда — начало. Мы делаем все, чтобы там закрепиться, установить наши правила, и я думаю, что это у нас получится заявил Вавилов

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил, что подготовка к сотрудничеству Москвы и Вашингтона в Арктике продвигается полным ходом.

Китай и Россия рассматривают возможность создать через Иртыш и Обь торговый маршрут, соединяющий КНР и Арктику. Для Китая такой маршрут мог бы стать стабильной торговой артерией на фоне постоянно меняющейся обстановки в международных водах.