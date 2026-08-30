SCMP: РФ и Китай могут создать торговый маршрут через Иртыш и Обь до Арктики

Китай рассматривает маршрут до Арктики через Обь и Иртыш в обход США SCMP: РФ и Китай могут создать торговый маршрут через Иртыш и Обь до Арктики

Москва30 авг Вести.Китай и Россия рассматривают возможность создать через Иртыш и Обь торговый маршрут, соединяющий КНР и Арктику. Об этом пишет газета South China Morning Post.

Для Китая такой маршрут мог бы стать стабильной торговой артерией на фоне постоянно меняющейся обстановки в международных водах.

Река Иртыш берет свое начало в западном Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая, протекает через Казахстан, впадает в российскую реку Обь и далее в Северный Ледовитый океан…. Для Китая этот судоходный маршрут "река-море" мог бы обеспечить внутренний доступ к богатой ресурсами и стратегически важной Арктике говорится в статье

В публикации уточняется, что Китай уже использует Северный морской путь (СМП), проходящий через Арктику. Однако в Беренговом проливе корабли КНР находятся под пристальным присмотром береговой охраны США и Канады, что создает определенные риски. Поэтому Пекин ищет новый путь к Арктике без контактов с американской стороной, подчеркнул профессор международных отношений Дальневосточного федерального университета во Владивостоке Артем Лукин.

Если Китай хочет получить гарантированный доступ к Северному Ледовитому океану, ему необходимо решить дилемму Берингова пролива. Коридор вдоль реки Иртыш, проходящий через сам Китай, Казахстан и Россию, является одним из очевидных решений пояснил профессор

Значимость новых торговых маршрутов через Арктику признают также частные компании. Ранее стало известно, что китайская Sea Legend запускает регулярные перевозки по Северному морскому пути в Европу.