Москва30 авгВести.Китай и Россия рассматривают возможность создать через Иртыш и Обь торговый маршрут, соединяющий КНР и Арктику. Об этом пишет газета South China Morning Post.
Для Китая такой маршрут мог бы стать стабильной торговой артерией на фоне постоянно меняющейся обстановки в международных водах.
Река Иртыш берет свое начало в западном Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая, протекает через Казахстан, впадает в российскую реку Обь и далее в Северный Ледовитый океан…. Для Китая этот судоходный маршрут "река-море" мог бы обеспечить внутренний доступ к богатой ресурсами и стратегически важной Арктикеговорится в статье
В публикации уточняется, что Китай уже использует Северный морской путь (СМП), проходящий через Арктику. Однако в Беренговом проливе корабли КНР находятся под пристальным присмотром береговой охраны США и Канады, что создает определенные риски. Поэтому Пекин ищет новый путь к Арктике без контактов с американской стороной, подчеркнул профессор международных отношений Дальневосточного федерального университета во Владивостоке Артем Лукин.
Если Китай хочет получить гарантированный доступ к Северному Ледовитому океану, ему необходимо решить дилемму Берингова пролива. Коридор вдоль реки Иртыш, проходящий через сам Китай, Казахстан и Россию, является одним из очевидных решенийпояснил профессор
Значимость новых торговых маршрутов через Арктику признают также частные компании. Ранее стало известно, что китайская Sea Legend запускает регулярные перевозки по Северному морскому пути в Европу.