Лавров прибыл в Атланту для встречи с главами МИД стран G20

Лавров прибыл в Атланту на встречу глав МИД стран G20 Лавров прибыл в Атланту для встречи с главами МИД стран G20

Москва30 окт Вести.Российская делегация, возглавляемая главой МИД Сергеем Лавровым, прибыла в Атланту (штат Джорджия, США) для участия в Совещании министров иностранных дел (СМИД) стран "Группы двадцати" (G20), сообщает ТАСС.

Перелет российской делегации занял 20 часов 10 минут. Маршрут пролегал в обход воздушного пространства недружественных стран. Самолет приземлился в аэропорту Атланты.

СМИД стран G20 намечено на 30-31 октября. Встреча станет подготовительной к саммиту G20, который пройдет 14-15 декабря в Майами (США).

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что основную часть вопросов с получением виз для членов делегации удалось решить незадолго до вылета.

Посол по особым поручениям МИД по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев в своем Telegram-канале написал, что Россия готовится к СМИД в Атланте, назвав совещание этапным мероприятием в рамках текущего председательства США в G20.