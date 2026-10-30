Экономика во главе угла: журналист Мирсаев о визите Сергея Лаврова в США Журналист Мирсаев: экономика будет во главе угла в ходе визита Лаврова в США

Москва30 окт Вести.Экономика будет во главе угла в ходе визита главы МИД РФ Сергея Лаврова на встречу министров иностранных дел стран "большой двадцатки" в США, рассказал журналист ИС "Вести" Эмиль Мирсаев.

Российская делегация во главе с Лавровым уже прибыла в столицу американского штата Джорджия - Атланту для участия во встрече глав МИД стран "большой двадцатки"

Сейчас наша делегация уже разместилась в центре города, таким образом начала свою работу. Она представлена, если не сказать в ограниченном, то уж точно в усеченном формате, поскольку, как заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, Соединенные Штаты в последний момент зачем-то начали вводить ограничения и лимиты… Но справедливости ради стоит отметить, что по неведомым причинам Вашингтон ввел такие меры и для других делегаций сообщил Мирсаев

Впереди у нашей делегации насыщенная программа.

Саммит продлится целых два дня, и завтра все начнется в 10 утра местного времени с так называемого Family Foto, то есть группового фотографирования, где будут представлены все главы министерств иностранных дел стран-участниц, в том числе Сергей Лавров, после чего начнутся пленарные сессии. Первая из них пройдет в открытом формате рабочего завтрака и будет посвящена геополитическим вопросам. В то же время около семи часов заложено на череду двусторонних встреч для всех делегаций, и экономика здесь - во главе угла сообщил Мирсаев

Это позиция и госсекретаря США Марко Рубио, и Сергея Лаврова, отметил журналист.

Здесь у Москвы и Вашингтона полный консенсус, поскольку страны коллективного Запада пытаются размыть мандат, то есть перечень вопросов, для которых создана эта организация, и включить вопросы войны и мира. Сергей Лавров говорил о том, что это вопрос ведения другого формата - Организации Объединенных Наций и Совета Безопасности ООН. И Марко Рубио говорит о том, что в первую очередь здесь необходимо обсуждать именно экономику. И здесь перечень вопросов широкий - это и продовольственная безопасность, и энергетическая, в том числе восстановление логистических цепочек, которые были нарушены сперва коронавирусом, а затем двумя войнами - в Восточной Европе и на Ближнем Востоке рассказал Мирсаев

Перелет российской делегации в Атланту в обход воздушного пространства недружественных стран занял 20 часов 10 минут.