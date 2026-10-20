Лавров: РФ посмотрит на предложения Уиткоффа и Кушнера, но уступок не будет

РФ оценит предложения США в сфере экономики, но уступок не будет, заявил Лавров Лавров: РФ посмотрит на предложения Уиткоффа и Кушнера, но уступок не будет

Москва20 окт Вести.Россия посмотрит на предложения специального посланника президента Соединенных Штатов Стивена Уиткоффа и американского предпринимателя Джареда Кушнера, но политических уступок с российской стороны не будет. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с выпускниками вузов, принятыми впервые на дипломатическую службу.

На ней Лавров отметил, что широкое участие России в работе международных объединений и постоянные переговоры с партнерами опровергают слова Запада о международной изоляции России. Он также коснулся российско-американских отношений.

Посмотрим, что предложат. Если предложат то, что нам выгодно экономически и финансово, то почему нет? Но делать это надо без каких-либо политических уступок с нашей стороны и не ожидая политического расположения, которое нас "вывезет" во всех мировых делах сказал глава МИД России

Как отметил Лавров, в американской истории сложилась традиция, согласно которой новый президент не связан никакими решениями предыдущей администрации.

Дипломат добавил, что Москва не ожидает чуда от администрации президента США Дональда Трампа в вопросе санкций. По словам министра, необходимо исходить из того, что США - в лучшем случае конкуренты России, в худшем - не готовые к честной конкуренции противники.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в настоящий момент Москва и Вашингтон ведут обсуждение целого ряда потенциально взаимовыгодных проектов в сфере экономики.