Лавров подчеркнул, что Москва ценит усилия Уиткоффа и Кушнера Лавров: Россия ценит усилия Уиткоффа и Кушнера

Москва30 ноя Вести.Российская сторона ценит усилия спецпосланников президента США Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера. Об этом говорится в статье министра иностранных дел России Сергея Лаврова для газеты "Ведомости".

Он подчеркнул, что спецпосланники американского лидера стремятся помочь установлению мира, несмотря на "выходки европейцев".

Ценим усилия спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера написал глава российского внешнеполитического ведомства

Министр отметил, что, если курс Европы по-прежнему заключается в безоглядной поддержке киевского режима и попытках сорвать инициированные президентом США Дональдом Трампом переговоры, то подобные действия показывают намерение Запада продолжать эскалацию.

Ранее Кушнер заявил, что Москва и Вашингтон обсудили, какие шаги стороны могут предпринять, чтобы не чувствовать угрозы со стороны друг друга. Он добавил, что Россия "видит НАТО как провокационную силу, которая расширяется на восток".