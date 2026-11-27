Кирилл Дмитриев высоко оценил роль Уиткоффа и Кушнера в контактах РФ и США

Глава РФПИ назвал команду Трампа, Уиткоффа и Кушнера миротворцами Кирилл Дмитриев высоко оценил роль Уиткоффа и Кушнера в контактах РФ и США

Москва27 ноя Вести.Спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф, зять президента США Джаред Кушнер и вся команда Дональда Трампа настроены на поиск мирных решений.

Об этом на полях конференции AI Journey заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

По словам Дмитриева, ключевые представители окружения Трампа выступают как миротворцы, стремящиеся урегулировать конфликты.

Руководитель фонда подчеркнул важность поддержания постоянного диалога между ядерными державами, отметив, что нынешние контакты опираются на уже достигнутые наработки, в то время как подход прежней администрации Джо Байдена строился на отказе от конструктивного общения.