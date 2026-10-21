Москва21 октВести.Москва не ожидает чуда от Вашингтона. Соединенные Штаты останутся для России в лучшем случае конкурентами. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с выпускниками вузов, принятыми впервые на дипломатическую службу.
По его словам, Штаты не ведут честной конкуренции, а введенные главой Белого дома Дональдом Трампом пошлины развалили международную торговлю.
У нас есть информация, как они общаются с нашими соседями, друзьями, партнерами в Африке, в Латинской Америке. Никакого чуда мы не ожидаемсказал Лавров
Он отметил, США вводят пошлины при любой ситуации, когда им "что-то не понравилось".
Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал решение Трампа не применять ряд антироссийских санкций, ограничений и пошлин. Он отметил, что закон Грэма является долгосрочным инструментом давления на Москву, а Россия и США остаются системными противниками.