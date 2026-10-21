Лавров: Россия не ожидает никакого "чуда" от США по вопросу санкций

Лавров заявил, что Москва не ждет "чуда" от Вашингтона Лавров: Россия не ожидает никакого "чуда" от США по вопросу санкций

Москва21 окт Вести.Москва не ожидает чуда от Вашингтона. Соединенные Штаты останутся для России в лучшем случае конкурентами. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с выпускниками вузов, принятыми впервые на дипломатическую службу.

По его словам, Штаты не ведут честной конкуренции, а введенные главой Белого дома Дональдом Трампом пошлины развалили международную торговлю.

У нас есть информация, как они общаются с нашими соседями, друзьями, партнерами в Африке, в Латинской Америке. Никакого чуда мы не ожидаем сказал Лавров

Он отметил, США вводят пошлины при любой ситуации, когда им "что-то не понравилось".

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал решение Трампа не применять ряд антироссийских санкций, ограничений и пошлин. Он отметил, что закон Грэма является долгосрочным инструментом давления на Москву, а Россия и США остаются системными противниками.