Москва31 окт Вести.Участники G20 в Атланте призвали решать конфликты дипломатическими методами, заявил в интервью журналисту ИС "Вести" Валентину Богданову заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин.

В этом поиске сходились в том, что надо действовать дипломатическими методами, [...] никакая война не может быть выиграна силовым методом сказал Панкин

Между тем, министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции после первого дня встречи глав внешнеполитических ведомств "Большой двадцатки" (G20) в Атланте рассказал о разладе в ЕС из-за переговоров Стубба и Стере с Путиным.

Саммит лидеров G20 пройдет 14–15 декабря 2026 года в Майами (США). На встрече обсудят вопросы инвестиций, энергетики, критических минералов и технологического сотрудничества.