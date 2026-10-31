Замминистра иностранных дел Панкин: делегацию РФ приняли по всем стандартам G20

МИД России: делегацию РФ принимают по всем положенным стандартам G20 Замминистра иностранных дел Панкин: делегацию РФ приняли по всем стандартам G20

Москва31 окт Вести.Российскую делегацию принимают по всем положенным стандартам на встрече глав МИД G20 в Атланте. Об этом в интервью журналисту ИС "Вести" Валентину Богданову рассказал заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин.

Нас принимают неплохо по всем положенным стандартам двадцатки. Все очень правильно происходит. Жаловаться не на что. У нас были некие моменты визовые [трудности], проблемы с составом делегации, с урезанием, но закрыли их и работаем в рациональном режиме вместе со всеми делегациями сказал дипломат

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал "дипломатией семейного фото" поведение Германии в свой адрес на совещании глав МИД "Группы двадцати" (G20).

Лавров прибыл в Атланту 30 октября: совещание министров иностранных дел "Большой двадцатки" проходит 30-31 октября и станет главным событием перед саммитом лидеров объединения в Майами 14-15 декабря.