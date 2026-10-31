В МИД РФ заявили, что некоторые делегации G20 боялись делать фото с Лавровым МИД РФ: некоторые делегации G20 боятся фотографироваться с Лавровым

Москва31 окт Вести.Нежелание некоторых делегатов на встрече министров иностранных дел G20 в Атланте сделать фото с Сергеем Лавровым является нерациональным. Об этом в интервью журналисту ИС "Вести" Валентину Богданову заявил замглавы МИД России Александр Панкин.

Есть ряд делегаций, которые боятся подходить, боятся становиться в одну картинку с министром... Вот это нерационально и неконструктивно заявил он

При этом, подчеркнул дипломат, российская делегация открыта к любым вопросам и контактам в рациональном ключе.

В Атланте 30-31 октября проходит совещание глав внешнеполитических ведомств стран "группы двадцати" под председательством США. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что встреча главы министерства иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря Соединенных Штатов Марко Рубио вызвала ажиотаж у фотографов.

В ситуации с совместным фото успел опозориться глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль, об этом пишет газета Bild. Перед встречей Вадефуль утверждал, что не будет избегать совместного фото, но затем внезапно изменил свою позицию.

Дипломатическая позиция Вадефуля меняется чуть ли не ежедневно, и не знаешь, какого мнения Вадефуль будет придерживаться завтра, заявил Bild бывший европейский дипломат.

Мария Захарова отреагировала на слова Вадефуля об общей фотографии, иронично назвав это попыткой напугать "обнаженной немецкой дипломатией". По ее словам, месяц назад Вадефуль сам напросился на переговоры, позировал перед СМИ, а теперь испугался фотографироваться, выдав это за "позицию".