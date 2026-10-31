МИД РФ: Лавров выступил против санкций и арестов активов на встрече G20 Лавров на встрече G20 дал оценку действиям, подрывающим международную торговлю

Москва31 окт Вести.Глава МИД России Сергей Лавров на встрече министров иностранных дел стран G20 в Атланте выступил против действий, подрывающих международную торговлю. В частности, он упомянул перехваты торговых судов, санкции и арест активов, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

По данным МИД РФ, Лавров также изложил российские подходы к вопросам энергетической и продовольственной безопасности, стабильности цепочек поставок и свободы судоходства.

Москва выступает за укрепление многополярного миропорядка, реформирование системы глобального экономического управления и противодействие недобросовестной конкуренции и неоколониальным практикам.