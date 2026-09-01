Страны ШОС соболезнуют Ирану в связи с гибелью аятоллы Хаменеи Страны ШОС выразили соболезнования Ирану из-за гибели аятоллы Хаменеи

Москва1 сен Вести.Страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в своей декларации выразили соболезнования Ирану из-за гибели аятоллы Али Хаменеи, следует из текста Бишкекской декларации, выложенной на сайте Кремля.

Хаменеи погиб в своей резиденции 28 февраля в результате удара США и Израиля.

Государства-члены выражают свои искренние соболезнования народу и правительству Исламской Республики Иран в связи с трагической гибелью Верховного лидера Ирана Сейеда Али Хаменеи, а также семьям погибших говорится в тексте декларации

Страны также выразили обеспокоенность развитием событий на Ближнем Востоке и вокруг Ирана, снова осудив военные удары по иранской территории, которые привели к многочисленным жертвам среди мирных жителей и ущербу для экономики.

В этой связи они приветствуют все усилия, направленные на деэскалацию ситуации в регионе отмечается в декларации

В ШОС подчеркнули, что конфликт вокруг Ирана нужно урегулировать исключительно политико-дипломатическими средствами, а военные удары по Ирану создают риски для международной безопасности, нарушают международное право и Устав ООН.

Президент РФ Владимир Путин на саммите организации в Бишкеке заявил, что ШОС за 25 лет окрепла и превратилась во влиятельный центр многополярного мира.