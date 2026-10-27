Москва27 окт Вести.Финансовое сотрудничество России с Катаром замедлилось, заявил президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин в интервью ИС "Вести".

Финансовое сотрудничество сейчас немножко приторможено. Но, тем не менее, Катар является крупным инвестором в Россию, в том числе в банк ВТБ вложил 500 млн