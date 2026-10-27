Москва27 октВести.Финансовое сотрудничество России с Катаром замедлилось, заявил президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин в интервью ИС "Вести".
Финансовое сотрудничество сейчас немножко приторможено. Но, тем не менее, Катар является крупным инвестором в Россию, в том числе в банк ВТБ вложил 500 млнсказал Андрей Костин
Президент России Владимир Путин 27 октября проведет встречу с эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани. По словам главы ВТБ, энергетическая тема станет главной на переговорах.