Москва20 нояВести.Москва напомнила Вашингтону и Тегерану о возможности забрать часть отработанного ядерного топлива в рамках урегулирования ситуации вокруг иранской ядерной программы. Об этом в интервью турецкой газете Hürriyet заявил посол России в Анкаре Сергей Вершинин.
По словам дипломата, Россия обладает уникальными возможностями, среди которых строительство АЭС и поставки ядерного топлива. Кроме того, РФ может забирать отработанное ядерное топливо.
Поэтому мы сообщили заинтересованным сторонам, прежде всего американцам и иранцам, что в конечном итоге мы можем забрать часть отработанного ядерного топлива. С тем, чтобы исключить опасения, что это топливо может быть использовано в военных целяхсказал Вершинин
Посол отметил, что в России придерживаются мнения о праве Ирана, как и другие государств мира, развивать ядерную энергетику в мирных целях.
Ранее президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания дискуссионного клуба "Валдай" напомнил, что предложение по вывозу обогащенного урана из Ирана в Россию остается открытым.