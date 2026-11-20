Посол: РФ сообщила США и Ирану, что может забрать отработанное ядерное топливо

РФ напомнила США и Ирану о возможности забрать отработанное ядерное топливо Посол: РФ сообщила США и Ирану, что может забрать отработанное ядерное топливо

Москва20 ноя Вести.Москва напомнила Вашингтону и Тегерану о возможности забрать часть отработанного ядерного топлива в рамках урегулирования ситуации вокруг иранской ядерной программы. Об этом в интервью турецкой газете Hürriyet заявил посол России в Анкаре Сергей Вершинин.

По словам дипломата, Россия обладает уникальными возможностями, среди которых строительство АЭС и поставки ядерного топлива. Кроме того, РФ может забирать отработанное ядерное топливо.

Поэтому мы сообщили заинтересованным сторонам, прежде всего американцам и иранцам, что в конечном итоге мы можем забрать часть отработанного ядерного топлива. С тем, чтобы исключить опасения, что это топливо может быть использовано в военных целях сказал Вершинин

Посол отметил, что в России придерживаются мнения о праве Ирана, как и другие государств мира, развивать ядерную энергетику в мирных целях.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания дискуссионного клуба "Валдай" напомнил, что предложение по вывозу обогащенного урана из Ирана в Россию остается открытым.