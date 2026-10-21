Новак: дизель пойдет в США из морских портов РФ, в первую очередь на Балтике

Новак рассказал, откуда будут идти поставки дизеля из РФ в США Новак: дизель пойдет в США из морских портов РФ, в первую очередь на Балтике

Москва21 окт Вести.Поставки дизеля из России в США пойдут из морских портов, которые обычно и занимались его экспортом, в первую очередь на Балтике, заявил ИС "Вести" вице-премьер Александр Новак.

Он добавил, что эти поставки не окажут влияния на внутренний рынок России.

Пойдет из наших морских портов, которые всегда обеспечивали экспорт нашей нефти и нефтепродуктов. Скорее всего, в первую очередь это будет Балтика сказал Новак

Ранее Новак сообщил, что первый танкер с 40 тысячами тонн дизельного топлива отправится в США уже 22 октября, следующие партии будут отправлены позднее. Вице-премьер подчеркнул, что РФ удовлетворит все потребности США в соответствии с договоренностями в пределах своих возможностей.

В начале октября президент США Дональд Трамп заявил о достигнутой с российским лидером Владимиром Путиным договоренности о масштабных поставках дизельного топлива из РФ на американский и мировой рынки. Как тогда рассказал глава Белого дома, Россия сначала поставит более 300 тысяч тонн дизеля, еще 500 тысяч тонн в ноябре и миллион тонн после этого.