Москва27 октВести.Россия, как ожидается, отправит четвертый танкер с экспортным дизельным топливом в среду, 28 октября, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.
Он ответил на вопрос, когда отправится четвертый танкер с дизелем для мирового рынка.
Мы ожидаем двадцать восьмого числасказал Новак на полях саммита Форума стран - экспортеров газа (ФСЭГ)
Вице-премьер добавил, что из портов России уже вышли три танкера с дизельным топливом.
Саммит ФСЭГ стартовал во вторник.
Ранее Новак уже говорил, что первые три танкера с российским дизельным топливом находятся в пути в сторону восточного побережья Атлантического океана. По его словам, российские компании смогут экспортировать в октябре 500 тыс. тонн дизельного топлива в США и на другие мировые рынки