Новак: четвертый танкер с дизельным топливом на экспорт отправят 28 октября

Четвертый танкер с дизелем из РФ для мирового рынка отправится 28 октября Новак: четвертый танкер с дизельным топливом на экспорт отправят 28 октября

Москва27 окт Вести.Россия, как ожидается, отправит четвертый танкер с экспортным дизельным топливом в среду, 28 октября, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.

Он ответил на вопрос, когда отправится четвертый танкер с дизелем для мирового рынка.

Мы ожидаем двадцать восьмого числа сказал Новак на полях саммита Форума стран - экспортеров газа (ФСЭГ)

Вице-премьер добавил, что из портов России уже вышли три танкера с дизельным топливом.

Саммит ФСЭГ стартовал во вторник.

Ранее Новак уже говорил, что первые три танкера с российским дизельным топливом находятся в пути в сторону восточного побережья Атлантического океана. По его словам, российские компании смогут экспортировать в октябре 500 тыс. тонн дизельного топлива в США и на другие мировые рынки