Куренков: важно, что спортсмены РФ выступают в Баку под своим флагом и гимном

Куренков указал на важность выступления команды РФ в Баку под своим флагом Куренков: важно, что спортсмены РФ выступают в Баку под своим флагом и гимном

Москва5 ноя Вести.Особенно важно, что спортсмены РФ выступают на ЧМ по пожарно-спасательному спорту в Азербайджане под национальным флагом и со своим гимном. Об этом ИС "Вести" заявил глава МЧС России Александр Куренков.

Он выразил уверенность в том, что сборная РФ проявит характер и волю к победе на этих соревнованиях.

Для нас особенно важно, что наши спортсмены выступают под национальным флагом и гимном. Безусловно, для них это дополнительная мотивация. Уверен, что в Баку наша сборная проявит характер и волю к победе, продемонстрирует высокие результаты. Желаю всем командам на чемпионате мира в Азербайджане успехов в честной борьбе. Рассчитываю, что и в спорте, и в деле защиты населения мы продолжим работать вместе заявил Куренков

Глава МЧС выразил свою гордость российской командой.

Я очень горжусь нашей командой, нашей сборной. Мужчины, девушки, замечательный коллектив, все правильно настроены, как в простонародье можно сказать, заточены на победу заключил Куренков

Ранее Куренков рассказал о развитии сотрудничества МЧС РФ и Азербайджана. Он подчеркнул, что взаимодействие двух ведомств носит конструктивный и устойчивый характер.