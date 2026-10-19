Глава МЧС России Александр Куренков прибыл в Новосибирск Министр Куренков посетит подразделения регионального МЧС в Новосибирске

Москва19 окт Вести.Глава МЧС России Александр Куренков прибыл с рабочим визитом в Новосибирск, передает ТАСС.

Согласно рабочей программе, министр впервые посетит подразделения регионального главка МЧС, а также откроет новую пожарно-спасательную часть по охране наукограда Кольцово и центр коллективного пользования "Сибирский кольцевой источник фотонов", запущенный в августе при участии президента РФ Владимира Путина говорится в сообщении

Отмечается, что Куренков передаст новую технику, которая укрепит мощь пожарно-спасательных сил в регионе, а также вручит ведомственные медали наиболее отличившимся сотрудникам ведомства.