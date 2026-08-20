"Мы прилетели поработать": спасатели МЧС прибыли в Сербию для борьбы с пожарами В сербском городе Ниш встретили российских спасателей

Москва20 авг Вести.Самолет Ил‑76 МЧС России прибыл в город Ниш Республики Сербия для оказания помощи в тушении природных пожаров. Капитан воздушного судна Андрей Вислов в комментарии для ИС "Вести" заявил о готовности спасателей незамедлительно приступить к выполнению задач по борьбе с природными пожарами.

Самолет совершил посадку в аэропорту имени Константина Великого. Оперативную группу МЧС России встретили Лука Чаушич, помощник министра МВД Сербии, начальник Сектора по чрезвычайным ситуациям, руководство штаба по чрезвычайным ситуациям города Ниш, директор Российско-Сербского гуманитарного центра в Нише Евгений Филатов и делегация посольства РФ в Сербии во главе с советником-посланником Александром Конаныхиным.

Вислов поблагодарил принимающую сторону за теплый прием.

Мы приехали, мы прилетели поработать. И я думаю, мы это сделаем с честью, как и в добрые времена…Мы приехали сегодня, как домой сказал капитан

По словам Вислова, сегодня команда определит время и прочие задачи , а завтра приступит к работе.

Он добавил, что сербский город встретил группировку МЧС России с распростертыми объятиями.