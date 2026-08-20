Вучич выразил благодарность РФ за отправку Ил-76 в Сербию для тушения пожаров

Вучич поблагодарил Россию за отправку Ил-76 в Сербию для тушения пожаров Вучич выразил благодарность РФ за отправку Ил-76 в Сербию для тушения пожаров

Москва20 авг Вести.Президент Сербии Александр Вучич поблагодарил Россию за отправку самолета Ил-76 для помощи в тушении природных пожаров. Его слова приводит Радио и телевидения Сербии.

Он подчеркнул, что, благодаря помощи российской стороны, все дома сохранены.

Я благодарен России, которая нам отправила "Ильюшин". Его пилот сбросил свыше 200 тонн воды, а 21 тонна прямо попала в центр возгорания и спасла 50 объектов сказал Вучич

19 августа сообщалось, что борт МЧС России направили в Сербию для помощи в тушении природных пожаров.