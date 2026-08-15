Российские пожарные-спасатели активно участвуют в борьбе с огнем по всей Сербии Российские пожарные принимают активное участие в тушении пожаров по всей Сербии

Москва15 авг Вести.В конце июля Сербию накрыла сильная жара, что спровоцировало обмеление Дуная и лесные пожары в разных районах страны. Справляться с огнем сегодня помогают спасатели Российско-сербского гуманитарного центра (РСГЦ). Журналисты ИС "Вести" пообщались со специалистами и узнали, как они ликвидируют очаги возгорания.

Спасатели РСГЦ задействуют при тушении пожаров три лесопожарных пикапа, два квадроцикла с лесопожарным прицепом и автомобиль высокой проходимости для команды по разведке дронами. Кроме того, применяются специальные грабли для работы на ландшафтных пожарах.

Совмещены здесь так называемые грабли для сбора мелкой травы и листьев, разной длины мотыги для разграждения зоны пожара. Достаточно интересный и действенный инструмент в нашем деле сообщили в РСГЦ

С 10 августа и по настоящее время российские спасатели занимаются тушением крупного пожара в заповеднике "Делиблатские пески", который расположен около города Ковин.

Пожар, куда он пойдет, как он, и пойдет ли? Здесь он уперся в дорожку. Дорожку я попросил парней почистить граблями, они ее почистили… Мы тут ходим или ждем на этой опорной линии, чтобы огонь за нее не перешел. Ветер может поменяться в другую сторону рассказал пожарный-спасатель РСГЦ Василий До

С 6 по 7 августа сотрудники РСГЦ совместно с добровольцами, по запросу Сектора по чрезвычайным ситуациям МВД Сербии, тушили лесные пожары между населенными пунктами Кралево и Ушче, на реке Ибар, в горном массиве Столови. Также на прошлой неделе пожарные тушили лес над монастырем Св. Романа, расположенного около города Алексинац и села Джунис.