Болгария впервые за три года разрешила пролет самолету из России

В Болгарии объяснили, почему впервые за три года разрешили пролет самолету РФ Болгария впервые за три года разрешила пролет самолету из России

Москва20 авг Вести.Болгария выдала необходимые разрешения для пролета военно-транспортного самолета Ил-76 МЧС России через свое воздушное пространство в Сербию, подтвердил болгарский Минтранс.

Ранее стало известно, что самолет Ил‑76 МЧС России прибыл в город Ниш Республики Сербия для оказания помощи в тушении природных пожаров.

Согласно информации Минтранса Болгарии, Ил-76 пролетел через воздушное пространство Болгарии с 20:14 до 21:05 19 августа и приземлился в аэропорту города Ниш.

В то время как лесные пожары в Республике Сербия продолжают распространяться вблизи границы с Болгарией и угрожают приграничным районам, международное сотрудничество по сдерживанию этого бедствия приобретает особое значение сказано в материале

В свою очередь издание BNT приводит сообщение болгарского МИД, в котором сказано, что пролет был осуществлен по запросу сербской стороны, речь идет о гуманитарном рейсе.

Ранее капитан воздушного судна Андрей Вислов в комментарии для ИС "Вести" заявил о готовности спасателей незамедлительно приступить к выполнению задач по борьбе с природными пожарами.