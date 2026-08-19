Самолет МЧС Ил-76 направлен для тушения природных пожаров в Сербию

МЧС направило в Сербию Ил-76 для тушения природных пожаров Самолет МЧС Ил-76 направлен для тушения природных пожаров в Сербию

Москва19 авг Вести.Самолет МЧС России Ил‑76 направлен в Сербию для помощи в тушении природных пожаров. Об этом заявили в пресс-службе спасательного ведомства.

По данным МЧС, которые приводит РИА Новости, обращение о поддержке поступило от сербской стороны.

В Республику Сербию направлен борт Ил‑76 с экипажем и оперативной группой МЧС для тушения природных пожаров отмечается в сообщении

Подчеркивается, что сербские партнеры обратились к России с призывом о помощи в связи с критическим обострением пожарной обстановки и угрозы населенным пунктам.

В конце июля Сербию накрыла сильная жара, это вызвало сильные лесные пожары в разных районах страны. Тушить огонь помогают спасатели Российско-сербского гуманитарного центра.