Москва17 нояВести.Россия навсегда сохранит память о героизме военнослужащих Корейской народной армии, участвовавших в освобождении Курской области и последующем восстановлении региона. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на встрече с членом президиума политбюро ЦК Трудовой партии Кореи, секретарем ЦК ТПК Чо Ен Воном.
Глава государства назвал это новой главой в истории боевого содружества России и КНДР.
По словам российского лидера, Москва будет помнить героизм корейских военнослужащих.
Отдельно Путин отметил работу саперов и военнослужащих инженерно-строительных подразделений, которые помогали возвращать Курскую область к мирной жизни.
Президент РФ сообщил, что до конца года в Курске планируется открыть скульптурную композицию в честь совместного подвига воинов России и КНДР.
Путин подчеркнул, что Россию и КНДР на протяжении десятилетий связывают крепкая дружба, добрососедство и боевое братство.
Он также отметил значение своих дружеских отношений с лидером КНДР Ким Чен Ыном и попросил передать ему наилучшие пожелания.
Чо Ен Вон, в свою очередь, заявил, что отношения двух стран динамично развиваются по всем направлениям. Он передал Путину привет и теплые пожелания от Ким Чен Ына.
Представитель КНДР прибыл в Москву для участия в генассамблее движения "За свободу наций!".