Путин отметил важный вклад военнослужащих КНДР в восстановлении Курской области

Путин: помощь КНДР в Курской области открыла новую главу в летописи содружества Путин отметил важный вклад военнослужащих КНДР в восстановлении Курской области

Москва17 ноя Вести.Россия навсегда сохранит память о героизме военнослужащих Корейской народной армии, участвовавших в освобождении Курской области и последующем восстановлении региона. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на встрече с членом президиума политбюро ЦК Трудовой партии Кореи, секретарем ЦК ТПК Чо Ен Воном.

Глава государства назвал это новой главой в истории боевого содружества России и КНДР.

По словам российского лидера, Москва будет помнить героизм корейских военнослужащих.

Отдельно Путин отметил работу саперов и военнослужащих инженерно-строительных подразделений, которые помогали возвращать Курскую область к мирной жизни.

Президент РФ сообщил, что до конца года в Курске планируется открыть скульптурную композицию в честь совместного подвига воинов России и КНДР.

Путин подчеркнул, что Россию и КНДР на протяжении десятилетий связывают крепкая дружба, добрососедство и боевое братство.

Он также отметил значение своих дружеских отношений с лидером КНДР Ким Чен Ыном и попросил передать ему наилучшие пожелания.

Чо Ен Вон, в свою очередь, заявил, что отношения двух стран динамично развиваются по всем направлениям. Он передал Путину привет и теплые пожелания от Ким Чен Ына.

Представитель КНДР прибыл в Москву для участия в генассамблее движения "За свободу наций!".