ЦТ КНДР показало репортаж с концерта российских артистов в Пхеньяне Центральное телевидение КНДР показало репортаж о выступлении Долиной в Пхеньяне

Москва27 ноя Вести.В пятницу Центральное телевидение КНДР выпустило в эфир репортаж о концерте народной артистки России Ларисы Долиной в Пхеньяне, который ранее посетил лидер республики Ким Чен Ын вместе с супругой Ли Соль Чжу.

Выступление прошло в Пхеньянском оперном театре в рамках заседания межправительственной комиссии двух стран по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Помимо Долиной на сцене выступили лауреат всероссийских и международных конкурсов Екатерина Андреева, солист Мариинского театра Глеб Князев и Национальный академический оркестр народных инструментов России имени Осипова.

После выступлений российских артистов присутствующие громко аплодировали, а затем лидер КНДР поднялся на сцену и лично пожал руку Ларисе Долиной. Завершился репортаж кадрами беседы Ким Чен Ына и главы Минприроды РФ после концерта.

Сюжет северокорейского телевидения длился около десяти минут. В репортаже показано, как перед концертом Ким Чен Ын встретился с министром природных ресурсов и экологии РФ Александром Козловым, после чего они заняли соседние места в центре зала.