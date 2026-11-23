Долину и ее дочь оштрафовали по делу о неуплате административных штрафов

Народную артистку Ларису Долину и ее дочь оштрафовали за неуплату штрафов Долину и ее дочь оштрафовали по делу о неуплате административных штрафов

Москва23 ноя Вести.Мировой судья оштрафовал народную артистку РФ Ларису Долину и ее дочь Ангелину за неуплату штрафов. Об этом сообщил канал судов общей юрисдикции Москвы на платформе MAX.

20 ноября 2026 года обеих признали виновными по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ. Ларисе Долиной назначили штраф 9 000 рублей, ее дочери - 6 000 рублей.

Долиной Л. А. назначено наказание в виде административного штрафа в размере 9 000 рублей, Долиной А. А. - в виде административного штрафа в размере 6 000 рублей говорится в публикации

Ранее сообщалось, что дочь Ларисы Долиной Ангелина была оштрафована на 20 тысяч рублей за парковку.