Москва29 октВести.В четверг, 29 октября, на Пенягинском кладбище в подмосковном Красногорске похоронили российского поэта Евгения Чигрина. Об этом сообщает РИА Новости.
Член Союза писателей Москвы, лауреат литературных премий Евгений Чигрин скончался 25 октября в возрасте 65 лет. Причина смерти – онкология.
Церемония прощания и отпевания прошла в четверг в Никольском храме Красногорскаотмечается в сообщении
Евгений Чигрин родился 16 сентября 1961 года на Украине, жил в Южно-Сахалинске, с 2002 года жил в Москве.