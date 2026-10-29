Поэта Евгения Чигрина похоронили на Пенягинском кладбище в Красногорске

Поэта Евгения Чигрина похоронили на Пенягинском кладбище в Подмосковье Поэта Евгения Чигрина похоронили на Пенягинском кладбище в Красногорске

Москва29 окт Вести.В четверг, 29 октября, на Пенягинском кладбище в подмосковном Красногорске похоронили российского поэта Евгения Чигрина. Об этом сообщает РИА Новости.

Член Союза писателей Москвы, лауреат литературных премий Евгений Чигрин скончался 25 октября в возрасте 65 лет. Причина смерти – онкология.

Церемония прощания и отпевания прошла в четверг в Никольском храме Красногорска отмечается в сообщении

Евгений Чигрин родился 16 сентября 1961 года на Украине, жил в Южно-Сахалинске, с 2002 года жил в Москве.