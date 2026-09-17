"Поющие гитары" выступили на закрытии фестиваля молодежи с песней Броневицкого

ВИА "Поющие гитары" посвятили выступление на фестивале молодежи Броневицкому "Поющие гитары" выступили на закрытии фестиваля молодежи с песней Броневицкого

Москва17 сен Вести.ВИА "Поющие гитары" исполнили на закрытии Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге песню "Нет тебя прекрасней". Выступление было посвящено ушедшему из жизни основателю коллектива Евгению Броневицкому.

Женя, это выступление мы посвящаем тебя! Без тебя ничего бы не было!!!! говорится в публикации коллектива в соцсети "ВКонтакте"

Музыканты рассказали, что Евгений Александрович тоже должен был поехать в Екатеринбург, но жизнь внесла свои коррективы.

Песню "Нет тебя прекрасней", которую в свое время исполнял Броневицкий, в "Поющих гитарах" считают "связью поколений".

Слушатели остались довольны, однако некоторые пользователи отметили, что "Поющие" осиротели", а песня "была и остается только Женина".

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Бас-гитарист и вокалист, один из основателей ВИА "Поющие гитары" Евгений Броневицкий умер 14 сентября на 82-м году жизни.