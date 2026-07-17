Москва17 июлВести.Поставки беспилотных летательных аппаратов в подразделения Вооруженных сил Российской Федерации за первые шесть месяцев 2026 года возросли более чем в два раза по сравнению с 2025 годом. Об этом на заседании коллегии Минобороны России сообщил заместитель министра обороны Алексей Криворучко.
Для обеспечения превосходства над противником количество поставленных в войска БПЛА в сравнении с 2025 годом увеличилось более чем в два разазаявил Криворучко
Ранее сообщалось, что на коллегии под председательством министра обороны РФ Андрея Белоусова обсуждались результаты поставок оружия и техники в войска за последние полгода, а также модернизация армии.