Минобороны РФ в 2026 году более чем вдвое нарастило поставки БПЛА Поставки дронов в российскую армию выросли более чем вдвое

Москва17 июл Вести.Поставки беспилотных летательных аппаратов в подразделения Вооруженных сил Российской Федерации за первые шесть месяцев 2026 года возросли более чем в два раза по сравнению с 2025 годом. Об этом на заседании коллегии Минобороны России сообщил заместитель министра обороны Алексей Криворучко.

Для обеспечения превосходства над противником количество поставленных в войска БПЛА в сравнении с 2025 годом увеличилось более чем в два раза заявил Криворучко

Ранее сообщалось, что на коллегии под председательством министра обороны РФ Андрея Белоусова обсуждались результаты поставок оружия и техники в войска за последние полгода, а также модернизация армии.