Москва15 сен Вести.Последние модификации беспилотного летательного аппарата (БПЛА) "Герань" можно сравнить с танком Т-34, который стал прорывом во времена Великой Отечественной войны. Российские БПЛА создают переломный момент в ведении воздушного боя, рассказал военный эксперт, подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко в интервью ИС "Вести".

По словам эксперта, за четыре года спецоперации произошли колоссальные изменения в формате ведения боя и техническом оснащении. Так, несколько модификаций претерпел российский БПЛА "Герань". Обычные беспилотники с поршневым мотором приблизились по некоторым характеристикам к крылатым ракетам.

Лично мое мнение, что сейчас "Герань-4","Герань-5" и, возможно, последующая модификация - это современные Т-34. Потому что относительно дешево и массово. Как был перелом в Великой Отечественной войне, так и сейчас настает перелом, потому что если "Герани" стоят сотни тысяч долларов, то ракеты, которые способны их сбивать, стоят миллионы долларов. Естественно, в таких условиях очень накладно работать по подобным типам БПЛА, это бьет по карману спонсоров войны на Украине подчеркнул Андрей Марочко

Военный эксперт отметил, что противник не был готов к появлению такого количества модификаций "Герани", которую называют умной ракетой.

Хочу напомнить кадры, когда "Герань" буквально развернулась на 90 градусов и пошла в обратном направлении. Это тоже было шоком для западных кураторов, поскольку раньше этот боеприпас имел предсказуемую траекторию полета. А сейчас и скорость приближается к крылатой ракете, да еще искусственный интеллект. Это практически полностью нивелирует средства противника, мы можем его обманывать и менять траекторию и цели основных ударов. Это делает практически невозможным их поражение сказал эксперт

Financial Times пишет, что "Герань-4" и "Герань-5" поменяли ход боевых действий в небе. Как отметила газета, массовое развертывание новых моделей БПЛА стало неожиданностью для украинских чиновников и производителей.