В ВСУ заметили новую тактику реактивных "Гераней" ВСУ сообщили о новой тактике реактивных дронов "Герань"

Москва13 ноя Вести.Украинские военные сообщили о новой тактике применения ВС РФ реактивных беспилотников "Герань", которая позволяет аппаратам приближаться к целям практически бесшумно, пишет "Военная хроника".

На завершающем участке полета беспилотники отключают реактивные двигатели и продолжают движение за счет ранее набранной скорости и инерции. Благодаря этому аппараты преодолевают оставшееся расстояние без характерного шума работающего двигателя.

Украинская сторона заявляет, что реактивные беспилотники "Герань" начали применять новую тактику, позволяющую приближаться к целям практически бесшумно говорится в сообщении канала в MAX

Кроме того, украинская сторона фиксирует попытки подлета беспилотников на сверхмалых высотах – это затрудняет их обнаружение радиолокационными станциями.

При этом канал опровергает распространявшуюся среди украинских военных информацию об установке на "Герани" дополнительных электрических двигателей для бесшумного полета. Речь идет об отключении штатного реактивного двигателя.

Сочетание этих особенностей сокращает время, которое остается для обнаружения и перехвата приближающегося беспилотника. Вместе с тем отключение двигателя не делает аппарат полностью бесшумным и не исключает возможности его обнаружения другими средствами.

Ранее на Украине заявили, что скорость российских реактивных дронов "Герань-5" на отдельных участках достигает тысячи километров в час.