Москва20 окт Вести.Российские реактивные "Герани" научились преодолевать расстояние в 1500 километров, сообщили военные паблики, долетая, например, до Ровенской области Украины. Кроме того, их операторы сменили тактику ударов, которые наносятся сначала по западным регионам Украины, а затем по центральным. В беседе с MK.RU заслуженный военный летчик, генерал-майор авиации Владимир Попов рассказал об эффективности нового тактического приема.

Скорее всего, пуски "Гераней" осуществляются со стороны Херсонской или Запорожской областей. Затем они идут южнее, скажем, через Винницу, и заходят с западных и юго-западных направлений на Закарпатье, Львовщину и затем - до Киева. Такой маневр из-за угла... объясняет Попов

По словам военного эксперта, эффект от такого применения "Гераней" получается очень серьезным, поскольку противник ожидает атаку с востока, северо-востока, юго-востока, а БПЛА заходят с другой стороны. Система ПВО ВСУ оказывается бесполезной, потому что все настроено на другие сектора наблюдения и обороны, подытожил Попов.