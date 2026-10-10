Москва10 октВести.Реактивный беспилотник ВС РФ впервые достиг Львова, расположенного на западе Украины. Это свидетельствует о расширении географии применения высокоскоростных дронов, сообщают украинские мониторинговые каналы.
Утром 10 октября во Львове была слышна воздушная тревога. По данным местных СМИ, БПЛА направлялся к городу, после чего жители услышали взрыв. Украинские военные сообщили, что речь шла о дроне с реактивным двигателем.
Как заявили во Львовской областной военной администрации, дрон был сбит вблизи областного центра.
Отмечается, что неспокойная обстановка наблюдалась и в других западных регионах Украины.
Ранее Financial Times сообщала, что новые российские реактивные беспилотные летательные аппараты "Герань-4" и "Герань-5" изменили ход боев. По данным газеты, "Герань-5" развивает скорость до 600 км/ч и может поражать цели на расстоянии до 1000 км с помощью боеголовки массой 90 кг. По своей конструкции аппарат приближен к крылатой ракете.