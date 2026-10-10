Российский реактивный БПЛА впервые достиг Львова на западе Украины Реактивный БПЛА ВС РФ впервые достиг Львова на западе Украины

Москва10 окт Вести.Реактивный беспилотник ВС РФ впервые достиг Львова, расположенного на западе Украины. Это свидетельствует о расширении географии применения высокоскоростных дронов, сообщают украинские мониторинговые каналы.

Утром 10 октября во Львове была слышна воздушная тревога. По данным местных СМИ, БПЛА направлялся к городу, после чего жители услышали взрыв. Украинские военные сообщили, что речь шла о дроне с реактивным двигателем.

Как заявили во Львовской областной военной администрации, дрон был сбит вблизи областного центра.

Отмечается, что неспокойная обстановка наблюдалась и в других западных регионах Украины.

Ранее Financial Times сообщала, что новые российские реактивные беспилотные летательные аппараты "Герань-4" и "Герань-5" изменили ход боев. По данным газеты, "Герань-5" развивает скорость до 600 км/ч и может поражать цели на расстоянии до 1000 км с помощью боеголовки массой 90 кг. По своей конструкции аппарат приближен к крылатой ракете.