Москва16 окт Вести.Украинской ПВО становится все труднее отражатьт атаки российских БПЛА: в ночь на 16 октября беспилотники "Герань-5" достигли рекордной скорости в 800 километров в час. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

По его словам, во время ночных ударов Вооруженных сил РФ по западным областям Украины часть российских беспилотников "фиксировалась на скорости порядка 700–800 км/ч". До этого для данного типа БПЛА указывалась максимальная скорость около 600 км/ч, отметил Лебедев.

Разница существенная. На скорости около 800 км/ч «Герань-5» по этому параметру приближается к некоторым дозвуковым крылатым ракетам воздушного базирования … Для ПВО это прежде всего сокращение времени от обнаружения до подхода к цели написал он в Telegram-канале

Ранее Минобороны РФ сообщало, что российские военные нанесли удары "Геранями" по складам дронов и ракетно-артиллерийского вооружения Украины в Харьковской и Запорожской областях.