Минобороны: ВС РФ нанесли удар авиабомбами по вантовому мосту в Запорожье

ВС РФ ударили по вантовому мосту в Запорожье Минобороны: ВС РФ нанесли удар авиабомбами по вантовому мосту в Запорожье

Москва7 окт Вести.Вооруженные силы России с применением авиационных бомб нанесли удар по вантовому мосту в городе Запорожье. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Ведомство также опубликовало кадры совместной боевой работы расчетов беспилотных летательных аппаратов отдельной бригады беспилотных систем "Варяг" и экипажей ВКС России.

Отмечается, что операторы "Варяга" осуществляли корректировку авиаударов и съемку кадров объективного контроля применения авиационных бомб УМПБ экипажами ВКС по логистическому объекту на Украине.

Результатом авиаудара стало существенное повреждение вантового моста, соединяющего левый берег Днепра с островом Хортица на территории города Запорожье говорится в публикации

Как подчеркнули в Минобороны, объект активно использовался украинскими боевиками для переброски военных грузов и личного состава.

В ведомстве добавили, что после удара движение по мосту было приостановлено.

Ранее Минобороны РФ показало кадры боевой работы расчетов ударных БПЛА отдельной бригады войск беспилотных систем "Варяг" по поражению Северного моста в Киеве.