Москва7 октВести.Вооруженные силы России с применением авиационных бомб нанесли удар по вантовому мосту в городе Запорожье. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
Ведомство также опубликовало кадры совместной боевой работы расчетов беспилотных летательных аппаратов отдельной бригады беспилотных систем "Варяг" и экипажей ВКС России.
Отмечается, что операторы "Варяга" осуществляли корректировку авиаударов и съемку кадров объективного контроля применения авиационных бомб УМПБ экипажами ВКС по логистическому объекту на Украине.
Результатом авиаудара стало существенное повреждение вантового моста, соединяющего левый берег Днепра с островом Хортица на территории города Запорожьеговорится в публикации
Как подчеркнули в Минобороны, объект активно использовался украинскими боевиками для переброски военных грузов и личного состава.
В ведомстве добавили, что после удара движение по мосту было приостановлено.
Ранее Минобороны РФ показало кадры боевой работы расчетов ударных БПЛА отдельной бригады войск беспилотных систем "Варяг" по поражению Северного моста в Киеве.