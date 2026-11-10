Москва10 ноя Вести.ВКС России пятью ФАБ-500 поразили насыпную переправу Вооруженных сил Украины в районе Запорожца в Запорожской области. Об этом заявили в Минобороны РФ.

Ведомство кадры объективного контроля, на которых запечатлены удары ВКС России.

В ходе боевого вылета применялись авиационные бомбы ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции. В результате удара цель поражена отмечается в сообщении

ФАБ-500 — 500-килограммовая авиационная бомба с фугасной боеголовкой. В 2023 году в бомбу внедрили унифицированный модуль планирования и коррекции (УМПК), что позволило использовать ее в качестве высокоточного оружия на расстоянии до 60–70 километров. К 2025 году усовершенствованный комплект УМПК еще больше увеличил дальность — до 95–100 километров.