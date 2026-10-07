Появилось видео ударов авиабомбами по вантовому мосту в Запорожье Опубликовано видео поражения авиабомбами моста в Запорожье

Москва7 окт Вести.Канал 50-й отдельной бригады войск БПЛА "Варяг" в MAX показал кадры поражения моста авиационными бомбами в городе Запорожье.

На видео объективного контроля можно увидеть не менее пяти ярких вспышек в районе объекта, которые являются прилетами авиабомб с унифицированным модулем планирования и коррекции.

Ранее о поражении моста сообщило Минобороны России. В результате ударов объект был значительно поврежден.

В ведомстве указали, что мост, соединяющий левый берег Днепра с островом Хортица, активно использовался ВСУ для переброски военных грузов и личного состава.