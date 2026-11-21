Два самолета НАТО вылетели из Румынии и направились на юго-восток Два разведывательных самолета НАТО заметили над Черным морем

Москва21 ноя Вести.Два самолета НАТО, используемых для разведывательных миссий, выполняют полеты над Черным морем. Об этом свидетельствуют данные отслеживания воздушных судов, изученные РИА Новости.

Речь идет о Beechcraft King Air 350ER, который применяется правительственными структурами для специальных задач, в том числе разведки, и Saab 340B ISR.

Оба борта вылетели около 11.00 мск из международного аэропорта имени Михаила Когэлничану в румынской Констанце и взяли курс на юго-восток. По состоянию на 12.00 мск самолеты находились над акваторией Черного моря, периодически исчезая с радаров.

Ранее на фоне ударов ВС РФ по военным объектам ВСУ в Киеве авиация шести стран НАТО патрулировала акваторию Черного моря. По данным Flightradar24, в полетах участвовали разведывательные самолеты, беспилотники, истребители и воздушные заправщики. Их заметили у побережья Крыма, Румынии и Болгарии.