Москва21 нояВести.Два самолета НАТО, используемых для разведывательных миссий, выполняют полеты над Черным морем. Об этом свидетельствуют данные отслеживания воздушных судов, изученные РИА Новости.
Речь идет о Beechcraft King Air 350ER, который применяется правительственными структурами для специальных задач, в том числе разведки, и Saab 340B ISR.
Оба борта вылетели около 11.00 мск из международного аэропорта имени Михаила Когэлничану в румынской Констанце и взяли курс на юго-восток. По состоянию на 12.00 мск самолеты находились над акваторией Черного моря, периодически исчезая с радаров.
Ранее на фоне ударов ВС РФ по военным объектам ВСУ в Киеве авиация шести стран НАТО патрулировала акваторию Черного моря. По данным Flightradar24, в полетах участвовали разведывательные самолеты, беспилотники, истребители и воздушные заправщики. Их заметили у побережья Крыма, Румынии и Болгарии.