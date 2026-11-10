Беспилотник-разведчик RQ-4D Phoenix потерял связь с базой над Черным морем

Разведывательный дрон НАТО вновь потерял связь над Черным морем Беспилотник-разведчик RQ-4D Phoenix потерял связь с базой над Черным морем

Москва10 ноя Вести.Разведывательный дрон НАТО RQ-4D Phoenix в очередной раз потерял связь с базой во время полета над Черным морем, сообщает ТАСС.

Подобные случаи произошли с RQ-4D Phoenix 21 июля, 16 и 24 сентября.

Принадлежащий НАТО и находящийся под управлением ВВС Италии беспилотник-разведчик RQ-4D Phoenix вылетел с военной базы Сигонелла на Сицилии и, находясь над Черным морем, подал сигнал о проблемах со связью приводит ТАСС слова источника

Дрон предназначен, в том числе, для фоторазведки и трансляции полученных сведений на базу.

Пресс-секретарь НАТО Эллисон Харт рассказала, что альянс направит в Черноморский регион дополнительные средства наблюдения и разведки. Такое решение принято после встречи послов стран НАТО.